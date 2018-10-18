Россия и США провели консультации по СНВ в Женеве

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Представители России и США провели на этой неделе консультации по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) в Женеве, сообщает МИД РФ.

"Десятого-восемнадцатого октября в Женеве состоялась шестнадцатая сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ. Делегации России и США продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с выполнением Договора", — говорится в сообщении ведомства.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва готова изучить вариант продления Договора о СНВ, но необходимо закрыть все остающиеся вопросы относительно его выполнения со стороны США. По его словам, РФ не может подтвердить заявления США о сокращении стратегических наступательных вооружений до уровня, установленного Статьей II Договора.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее заявил, что надеется на конкретные результаты в возобновлении диалога по СНВ после встречи секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника по национальной безопасности Белого дома Джона Болтона, который должен в скором времени посетить Москву.