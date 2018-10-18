Путин предупредил о рисках создания биологического оружия

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Если кто-то будет разрабатывать биологическое оружие, такими исследованиями займутся и другие, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном форуме "Валдай".

Путин отметил, что слышал заявление о том, что на территории Грузии проводятся генетические исследования. По его словам, эти разработки, если они действительно проводятся, "очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики".

"Якобы проводятся такие опыты уже на животных. Там у собак, у крыс, у них цикл достаточно быстрый,… уже наступают такие изменения, которые кардинальным образом меняют первоначальный облик. Если это так, то это представляет большую угрозу. Как бороться — нужно понимать, все должны понимать, что ничто ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Действие равно противодействию и наоборот. Поэтому, если кто-то будет разрабатывать такие меры, должен понимать, что и другие будут этим заниматься. Лучше заранее сесть и вырабатывать единые правила в этой чрезвычайно чувствительной сфере", — сказал он.

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