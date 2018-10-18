Россия и Египет активно сотрудничают в сфере ВТС, заявил Путин

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия активно сотрудничает с Египтом в сфере военного и военно-технического сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы достаточно много работаем в сфере ВТС и в сфере чисто военного сотрудничества, учения проводим регулярно совместные", — сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы развивали и будем развивать наши отношения дальше, наши партнеры в этом заинтересованы", — добавил президент.

Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в Сочи познакомился с продукцией российского оборонно-промышленного комплекса, египетского коллегу сопровождал Путин. По завершении переговоров в резиденции "Бочаров ручей" и посещения "Сочи Автодрома" лидеры отправились на краткую презентацию, во время которой президенту Египта продемонстрировали возможности российского ОПК.