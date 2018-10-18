Шойгу прибыл в Китай на заседание комиссии по ВТС

ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Китай, где в пятницу проведет XXIII заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Заседание пройдет в Пекине совместно с зампредом Центрального военного совета КНР Чжан Юся, сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

Предстоит подвести итоги работы за год и наметить первоочередные задачи в области ВТС на будущее.

"По окончании заседания предусматривается подписание протокола. В нем будут определены перспективные направления взаимодействия и конкретизированы пути реализации намеченных проектов", — сказала Марковская, не уточняя детали.