Лавров заявил о невозможности проведения учений НАТО в Азовском море

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украина не сможет добиться проведения учений НАТО в Азовском море, поскольку для этого необходимо разрешение России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что договор о сотрудничестве России и Украины в использовании Азовского моря и Керченского пролива подразумевает достижение обоюдного согласия сторон для прохода военных кораблей.

"Но они этого хотят, и им в этом активно потакают", — заявил Лавров в интервью RT France.

Министр назвал "провокационными" действия альянса вблизи России — военные учения на Украине, в Грузии, а также в Черном море. По его словам, НАТО накапливает вооружение и развивает транспортную инфраструктуру в Европе для того, чтобы тяжелым вооружениям армии США и их союзников "было легче добираться" до российской границы.

Ситуация в Азовском море

С 9 по 12 октября на азовском побережье Украины прошли тактические учения ВСУ по обороне на море. Президент Украины Петр Порошенко высоко оценил маневры и заявил, что украинские военные "готовы к отражению российской агрессии с морского направления".

После учений глава МИД Украины Павел Климкин встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсуждали "общие вызовы безопасности", в частности, ситуацию в Черном и Азовском морях.

Обстановка в регионе обострилась после инцидента с российским судном "Норд". Украинские пограничники задержали его за нарушение порядка пересечения границы. Россия выразила протест против действий Киева. Там позже заявили, что российские пограничники стали более тщательно досматривать суда, следующие через Керченский пролив.

Кроме того, в конце сентября украинские корабли А500 "Донбасс" и буксир А830 "Кореец" прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. По словам капитана первого ранга Дмитрия Коваленко, руководившего переходом судов в Азовское море, экипаж был готов к столкновению с российскими пограничниками. При этом корабли сопроводили без препятствий в полном соответствии с нормами международного права.