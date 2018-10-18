Сердюков рассказал о планах по созданию в ВДВ формирований нового типа

КАМЫШИН (Волгоградская обл.), 18 окт — РИА Новости. Воздушно-десантные войска России работают над созданием формирований нового типа, отличающихся новыми методами и способами применения войск в современных условиях, сообщил РИА Новости командующий ВДВ Андрей Сердюков.

"Ведётся поиск и апробация новых, отвечающих условиям современной войны, форм и способов применения войск", — сказал Сердюков в ходе проверки подразделений отдельной Камышинской десантно-штурмовой бригады.

Он рассказал, что эксперимент по использованию воинских формирований нового типа при решении задач в качестве мобильного компонента был проведен в ходе манёвров "Восток-2018". В нем участвовала Ульяновская отдельная десантно-штурмовая бригада.

"Цель эксперимента заключалась в подтверждении целесообразности формирования соединений нового типа в условиях изменяющейся военно-политической и стратегической обстановки", — добавил Сердюков.

Военные определили оптимальную организационно-штатную структуру соединений нового типа и уточнили характер решаемых ими задач.

Крупнейшие в новейшей истории России маневры "Восток-2018" прошли с 11 по 17 сентября. В них участвовали более 300 тысяч военных, свыше 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.