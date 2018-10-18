Лавров напомнил о невозможности проведения учений НАТО в Азовском море‍

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украина не может проводить совместные учения с НАТО в Азовском море, потому что для этого нужно разрешение России, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

По его словам, на границах России увеличивается контингент военных НАТО, а силы альянса проводят "откровенно провокационные учения" на Украине, в Грузии и в Черном море.

Все это происходит на фоне новой ядерной доктрины США, в соответствии с которой "резко понижается порог применения ядерного оружия, создаются ядерные заряды очень маленькой мощности с очевидным намерением сделать их возможным средством ведения войны", отметил министр.

Поэтому сейчас тезис о невозможности ядерной войны, сформулированный вместе с США еще в советское время, нуждается в подтверждении, заключил Лавров.

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских вооруженных сил. В документе говорится, что Вашингтон продолжит инвестировать в разработку ядерных боезарядов малой мощности и модернизировать элементы "ядерной триады". В Москве выразили обеспокоенность положениями обновленной доктрины.