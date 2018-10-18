Уганда хочет закупить российские системы ПВО

КАМПАЛА, 18 окт — РИА Новости. Уганда хотела бы закупить российские системы ПВО, заявил в интервью РИА Новости угандийский президент Йовери Мусевени.

"У нас уже есть такие системы. И нам нужно больше", — сказал он, отвечая на вопрос о том, планируются ли такие закупки.

В 2012 году Уганда приобрела у РФ шесть истребителей Су-30МК2. Стороны вели переговоры о поставке еще шести таких самолетов, а также о создании сервисного центра по обслуживанию самолетов и вертолетов российского производства, которые закупает Уганда.