Шойгу заявил о наращивании военно-технического сотрудничества с Монголией

УЛАН-БАТОР (Монголия), 18 окт — РИА Новости. Россия будет наращивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Монголией, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Ценим, что Монголия рассматривает развитие взаимодействия с Россией в качестве одной из важнейших внешнеполитических задач. Подтверждаем стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества", — сказал Шойгу в ходе в ходе переговоров с главой военного ведомства Монголии Нямаагийном Энхболдом в четверг.

По оценке Шойгу, российско-монгольские отношения отличаются традиционным добрососедством.

"Они имеют многолетнюю историю и последовательно развиваются в экономической и гуманитарной областях. У наших стран близкие подходы к решению актуальных проблем международной повестки дня", — сказал Шойгу.

Глава российского военного ведомства выразил признательность за широкое монгольское представительство в мероприятиях, организованных Минобороны России в 2018 году.

"Это — торжества по случаю 100-летия Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Московская конференция по международной безопасности, заседание Совета министров обороны стран СНГ, Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "Армия"", — сказал Шойгу, подчеркнув, что это уже четвёртая его встреча с монгольским коллегой в 2018 году.

"Приятно отметить, что договорённости, достигнутые в ходе наших переговоров в Москве и Кызыле, уже реализуются. Готов обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в военной и военно-технической сферах", — сказал Шойгу.