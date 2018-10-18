Большой десантный корабль "Иван Грен" вышел в Северное море

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Большой десантный корабль "Иван Грен", переходящий с Балтийского флота к постоянному месту службы на Северный флот, вышел в Северное море, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало.

"Большой десантный корабль "Иван Грен", осуществляющий межфлотский переход с Балтийского флота на Северный флот к постоянному месту дислокации, прошел балтийские проливы и вышел в Северное море", — сказал он.

Представитель ведомства рассказал, что перед прохождением проливов на корабле были проведены учения по прохождению узкого места, тренировки дежурных офицеров, специалистов штурманской боевой части. Кроме этого, на корабле прошли занятия с дежурными сигнальщиками. Дыгало также отметил, что материальная часть БДК работает в штатном режиме.

БДК "Иван Грен" — головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен по заказу Министерства обороны РФ на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, государственные испытания корабля завершились 2 июня 2018 года. В состав военно-морского флота России корабль был принят 20 июня.

БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29. Это единственный в мире проект, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники из корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.