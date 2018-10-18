Шойгу прибыл в Монголию для обсуждения вопросов военного сотрудничества

УЛАН-БАТОР, 18 окт — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Улан-Батор, где обсудит с монгольскими коллегами вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

"В ходе официального визита у главы российского военного ведомства запланированы переговоры с военно-политическим руководством Монголии. Предполагается обсуждение актуальных вопросов российско-монгольского взаимодействия в военной и военно-технической областях. А также подписание долгосрочной программы развития военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран", — сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

Кроме того, отметила она, на полях визита запланирована передача монгольской стороне продукции военного назначения из наличия Минобороны России.