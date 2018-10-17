На Алтае мотострелков ЦВО подняли по тревоге в рамках контрольной проверки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцирующееся в Алтайском крае, поднято по тревоге в рамках контрольной проверки за 2018 учебный год, сообщает в среду Центральный военный округ России (ЦВО).

"Подразделения в полном составе на штатной технике вышли на полигон для сдачи контрольных занятий по основным предметам обучения. В ходе экзамена будут проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности, повседневной деятельности, морально-психологического состояния личного состава. Все военнослужащие выполнят контрольные стрельбы из штатного оружия днем и ночью, а также сдадут зачетные упражнения по физической подготовке", — говорится в сообщении.

По результатам контрольных занятий каждому военнослужащему будет выставлена оценка, а также проведен анализ подготовки подразделений к выполнению задач по предназначению.

К проверке привлечены 1,5 тысячи военнослужащих и более 500 единиц вооружения и военной техники, уточняет ЦВО.