Новая техника связи поступила на вооружение ЮВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости. Новые унифицированные командно-штабные машины Р-149МА1, предназначенные для управления войсками в полевых условиях, поступили на вооружение соединения управления 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Северной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Связисты приступили к освоению полученных экземпляров современной техники в рамках двусторонних тактических учений с соединениями армии", — сказал он. Экипажи новых командно-штабных машин совершили марш в составе подвижного пункта управления объединения в район общевойскового полигона "Серноводский".

"На прошлой неделе для дообеспечения 150-й мотострелковой дивизии и бригады управления 58-й общевойсковой армии поступил комплекс беспилотных летательных аппаратов "Элерон-3" и унифицированные КШМ Р-149МА1", — сообщил журналистам командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

С начала года на вооружение войск ЮВО поступило более 500 единиц новой и модернизированной техники. Обеспеченность вооружением и техников войск округа составляет более 98 процентов, при этом около 65 процентов – современные образцы.