Медведев: кибербезопасность должна защищать людей, а не разделять их

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Кибербезопасность является очень важным направлением государственной и корпоративной деятельности, но она должна защищать людей, а не разделять их, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, добавив, что это особенно актуально сейчас, учитывая политическую обстановку в мире.

"Кибербезопасность — это действительно общая проблема, я сам об этом говорил. Я лишь одно замечание еще сделаю. Кибербезопасность — очень важное направление государственной, корпоративной деятельности, но она тоже должна защищать людей, а не разделять их. И вот мне кажется, сейчас это весьма и весьма актуально с учетом самых разных политических моментов, существующих в мире", — сказал Медведев, выступая во вторник на московском международном форуме "Открытые инновации — 2018".

Ранее МИД Британии заявлял, что главное управление российского генштаба (ГРУ) "почти точно" организовало серию кибератак по всему миру, в том числе в Британии. Российский МИД назвал эти обвинения очередной кампанией против РФ.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах.