Президенту Египта в Сочи покажут военную технику

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси в ходе его визита в Сочи покажут военную технику, которая может стать в будущем предметом закупок со стороны Каира, а также презентацию новых автомобилей Aurus, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что египетский лидер сейчас находится в России с визитом, в Сочи у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Будет организована видеопрезентация специально для президента Египта российской военной техники, в том числе и той, которая поставляется в Египет, и той, которая в перспективе может быть предметом двусторонних переговоров и предметом возможных закупок с египетской стороны", — заявил Ушаков журналистам.

Он также отметил, что Путин и ас-Сиси в Сочи посетят автодром, где египетскому гостю продемонстрируют возможности новых отечественных автомобилей марки Aurus.