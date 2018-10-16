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Безопасность

ВВО отправит на учения в Индию танкистов, мотострелков и разведчиков

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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРоссийско-индийские учения Индра. Архивное фотоРоссийско-индийские учения Индра. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК, 16 окт — РИА Новости. Танковые, мотострелковые и разведывательные подразделения Восточного военного округа отправятся на международные учения "Индра", которые пройдут в Индии в ноябре этого года, сообщает пресс-служба округа.

Артиллерийский салют во время захода фрегата ВМС Индии Саптура во Владивосток для участия в международном российско-индийском межвидовом учении Индра – 2017. 19 октября 2017
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Учения "Индра-2017": первый старт в межвидовом формате
"На военный полигон "Бабина" ВВО отправит танковые, мотострелковые, разведывательные подразделения со своим стрелковым оружием, боеприпасами, средствами имитации, связи и оптическими приборами. Боевую технику для отработки практических действий российским военнослужащим предоставит индийская сторона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в международных учениях "Индра" планируется задействовать 500 военнослужащих от России и Индии.

Военнослужащие Вооруженных сил России во время учений. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие от России и Индии примут участие в учениях "Индра-2018"
"На учениях планируется отработать совместное планирование миротворческой операции, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений сухопутных войск обеих стран, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований. Кроме того, спланированы совместные лекции, учебные стрельбы, демонстрация вооружения и военной техники, спортивные мероприятия", — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что учения пройдут в штате Уттар Прадеш с 18 по 28 ноября.

Российско-индийские антитеррористические учения "Индра" проводятся с 2003 года. Предыдущее совместное учение состоялось в 2017 году на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ в межвидовом формате.

В воздухе, на земле и воде: российско-индийские учения "Индра–2017"
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМеждународные учения "Индра-2017" проходят на полигонах Приморского края и на морских полигонах Тихоокеанского флота с 20 по 29 октября.Погрузка боевой техники и военнослужащих России и Индии на борт корабля Адмирал Невельской в рамках международных российско-индийских учений Индра - 2017 во Владивостоке. 26 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Международные учения "Индра-2017" проходят на полигонах Приморского края и на морских полигонах Тихоокеанского флота с 20 по 29 октября.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчения в этом году впервые проводятся в межвидовом формате, то есть с участием различных родов войск России и Индии, по единому замыслу.Российско-индийские учения Индра – 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учения в этом году впервые проводятся в межвидовом формате, то есть с участием различных родов войск России и Индии, по единому замыслу.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБоевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" во время стрельбы на полигоне Сергеевский.Российско-индийские учения Индра – 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" во время стрельбы на полигоне Сергеевский.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ учениях принимают участие боевые корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Индии, авиационные и сухопутные части ВВО и сухопутные подразделения индийской армии.Международные российско-индийские учения Индра - 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В учениях принимают участие боевые корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Индии, авиационные и сухопутные части ВВО и сухопутные подразделения индийской армии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком впервые в истории ВКС полеты на российской технике выполнили смешанные международные экипажи, роль вторых пилотов была доверена летчикам ВВС Индии.Международные российско-индийские учения Индра - 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком впервые в истории ВКС полеты на российской технике выполнили смешанные международные экипажи, роль вторых пилотов была доверена летчикам ВВС Индии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ ходе учений смешанные экипажи пилотировали самолеты Су-30М2, Ан-26, а также вертолеты Ми-8АМТШ.Международные российско-индийские учения Индра - 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В ходе учений смешанные экипажи пилотировали самолеты Су-30М2, Ан-26, а также вертолеты Ми-8АМТШ.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ рамках морской части учений корабли России и Индии отработали совместное маневрирование и досмотрели "подозрительное судно".Международные российско-индийские межвидовые учения Индра – 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В рамках морской части учений корабли России и Индии отработали совместное маневрирование и досмотрели "подозрительное судно".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТактический десант, высаженный во время международных российско-индийских межвидовых учений "Индра – 2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.Российско-индийские учения Индра – 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Тактический десант, высаженный во время международных российско-индийских межвидовых учений "Индра – 2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБоевая машины пехоты во время учений "Индра – 2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.Российско-индийские учения Индра – 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Боевая машины пехоты во время учений "Индра – 2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ ходе учений российские индийские морпехи провели совместную тренировку по погрузке на борт большого десантного корабля "Адмирал Невельской" и десантного катера "Иван Карцов". В тренировке участвовали 10 БТР-80 и более 70 военнослужащих обеих стран.Международные российско-индийские учения Индра - 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В ходе учений российские индийские морпехи провели совместную тренировку по погрузке на борт большого десантного корабля "Адмирал Невельской" и десантного катера "Иван Карцов". В тренировке участвовали 10 БТР-80 и более 70 военнослужащих обеих стран.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЧетверка истребителей Су-35С ВВС и ПВО Восточного военного округа в небе во время торжественной церемонии открытия международных российско-индийских учений "Индра - 2017" во Владивостоке.Истребители Су-35С во время церемонии открытия международных российско-индийских учений ИНДРА - 2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Четверка истребителей Су-35С ВВС и ПВО Восточного военного округа в небе во время торжественной церемонии открытия международных российско-индийских учений "Индра - 2017" во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИндийский военнослужащий во время парада на торжественной церемонии открытия международных российско-индийских учений "Индра-2017" во Владивостоке.Индийский военнослужащий на учениях Индра – 2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Индийский военнослужащий во время парада на торжественной церемонии открытия международных российско-индийских учений "Индра-2017" во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОколо десяти совместных российско-индийских экипажей во время учений провели воздушную разведку, высадили тактический десант на полигон Сергеевский, а также поразили авиационными ракетами мишени, имитирующие огневые точки условного противника.Международные российско-индийские учения Индра - 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Около десяти совместных российско-индийских экипажей во время учений провели воздушную разведку, высадили тактический десант на полигон Сергеевский, а также поразили авиационными ракетами мишени, имитирующие огневые точки условного противника.
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