ВВО отправит на учения в Индию танкистов, мотострелков и разведчиков

ХАБАРОВСК, 16 окт — РИА Новости. Танковые, мотострелковые и разведывательные подразделения Восточного военного округа отправятся на международные учения "Индра", которые пройдут в Индии в ноябре этого года, сообщает пресс-служба округа.

"На военный полигон "Бабина" ВВО отправит танковые, мотострелковые, разведывательные подразделения со своим стрелковым оружием, боеприпасами, средствами имитации, связи и оптическими приборами. Боевую технику для отработки практических действий российским военнослужащим предоставит индийская сторона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в международных учениях "Индра" планируется задействовать 500 военнослужащих от России и Индии.

"На учениях планируется отработать совместное планирование миротворческой операции, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений сухопутных войск обеих стран, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований. Кроме того, спланированы совместные лекции, учебные стрельбы, демонстрация вооружения и военной техники, спортивные мероприятия", — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что учения пройдут в штате Уттар Прадеш с 18 по 28 ноября.

Российско-индийские антитеррористические учения "Индра" проводятся с 2003 года. Предыдущее совместное учение состоялось в 2017 году на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ в межвидовом формате.