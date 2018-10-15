В Госдуму внесли проект об усилении контроля за контрактами в сфере обороны

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об административной ответственности за нарушения исполнения государственных контрактов в сфере гособоронзаказа, текст соответствующего распоряжения опубликован на сайте кабмина.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП)", — говорится в тексте документа.

Целью законопроекта является усиление контроля за реализацией государственных контрактов в сфере государственного оборонного заказа, повышение исполнительской дисциплины и предотвращение нарушений при его выполнении.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 7.29 КоАП, которой определяется административная ответственность за несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика, подрядчика, исполнителя, в части усиления ответственности должностных лиц за принятие решения о размещении государственного оборонного заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) должно осуществляться путём проведения конкурса или аукциона", — уточняется в тексте пояснительной записки.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 11 октября 2018 года.