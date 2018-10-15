В Египте прокомментировали совместные с Россией учения

КАИР, 15 окт — РИА Новости. Проведение совместных российско-египетских антитеррористических учений "Защитники Дружбы —2018" свидетельствует о глубине стратегического сотрудничества между двумя странами, отмечает министерство обороны арабской республики.

Российские десантники ранее прибыли в Египет для участия в совместных антитеррористических учениях "Защитники Дружбы —2018".

Спикер Минобороны Египта отметил, что эти совместные учения проводятся в третий раз. Впервые они состоялись в 2016 году в Египте, в 2017 году десантники тренировались в России.

"Проведение этих учений свидетельствует о глубине стратегического сотрудничества между двумя странами", — приводятся слова официального представителя в сообщении египетского военного ведомства.

Как ранее заявило Минобороны РФ, основная фаза совместных российско-египетских учений "Защитники дружбы — 2018" пройдет в период с 24 по 26 октября. Всего в ходе маневров будет задействовано более 400 десантников обеих стран, свыше 15 вертолетов и самолетов ВКС России и ВВС Египта, а также шесть единиц российской военной техники (БМД-2 БТР-Д), десантируемых на российских парашютных системах.