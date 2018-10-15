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Безопасность

Песков переадресовал Жириновскому вопрос о системах ПВО С-700

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 октября 2018Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 октября 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Кремле подтвердили слова главы ЛДПР Владимира Жириновского о том, что российская система ПВО самая лучшая в мире.

Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Однозначно трудно спорить с Владимиром Вольфовичем. Он абсолютно прав", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он добавил, что не владеет информацией "по столь чувствительной области как военная техника".

"Поэтому здесь я ничего не могу сказать, наверное, просто у Владимира Вольфовича есть более детальная информация о моделях систем ПВО", — сказал Песков.

Ранее Жириновский "проговорился" о том, что российская армия якобы имеет на вооружении системы ПВО С-500, С-600 и С-700. Заявление политика прозвучало в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Не комплексуй
© Виталий Подвицкий
Не комплексуй

Неожиданный удар и защита

Жириновский продолжил высказываться на тему новых комплексов в своем Telegram-канале.

Командный пункт управления войск ПВО. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Эксперт назвал примерные сроки появления ЗРК С-700

Он написал, что власти обладают секретными видами вооружений, параметры которых неизвестны широкой публике. Политик также добавил, что новые ракеты смогут закрыть от полетов небо любой страны. Он также отметил, что комплексы способны нанести неожиданный удар в любой точке Земли, минуя чужие системы обороны.

Однако, отметил политик, некоторые из этих разработок пока только прототипы и конкретного названия не имеют. Жириновский напомнил, что уже направлял свои варианты названий в Минобороны.

"Это может быть не С-600 или С-700, а "Сокрушение" или "Всесокрушающий", "Без пощады", "Молниеносный", "За упокой", "Адская карусель", "Неумолимый", "Ангел смерти", "Глас сатаны" или "Геенна огненная". Можно назвать ракету и ВВЖ", — заявил лидер ЛДПР.

Он отметил, что является самым известным политиком за рубежом и всегда выступает за жесткую внешнюю позицию России. Жириновский напомнил, что в Совете Европы хорошо помнят его выступления, поэтому название "ВВЖ", по его словам, будет вполне уместно".

Лазерное оружие

О новых ракетных комплексах также высказался эксперт Игорь Коротченко. По его словам, система С-700 может появиться через 25-30 лет.

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В России практически завершили работу над новейшей системой С-500

Он считает, что после начала гонки вооружений в космосе между США и Россией, Москва может развернуть систему противоракетного перехвата в ближнем космосе на боевых орбитальных платформах с реализацией оружия на "новых физических принципах", прежде всего лазерного.

По его словам, этому будет предшествовать поступательное развитие систем и комплексов противовоздушной и противоракетной обороны на базе тех разработок, которые сегодня уже есть по С-500.

"Реально мы понимаем, что сегодня есть С-500, разработка которой заканчивается, она в ближайшее время поступит на полигонные испытания и подтвердит заявленные характеристики. Будет принято решение о серийном производстве", — напомнил эксперт.

Коротченко считает, что дальнейшая модернизация С-500 может вылиться в создание через 15-20 лет наземной системы С-600, а С-700 станет вторым направлением развития ПРО — космическим.

"Если сохранять преемственность, возможно, это и будет С-700… А пока мы будем иметь С-500 как основу нашей огневой подсистемы системы воздушно-космической обороны. Все дело не в индексах как таковых, а в принципах", — заключил эксперт.

Самые мощные армии в мире
© РИА Новости, Инфографика
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Самые мощные армии в мире

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