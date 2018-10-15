Эксперт оценил выполнимость указа по ядерной и радиационной безопасности

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Задачи, которые заложены в Основах государственной политики в области ядерной и радиационной безопасности до 2025 года, реально выполнить за этот срок, считает заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерной и радиационной безопасности до 2025 года. Правительство должно будет подготовить план по их реализации в течение трех месяцев.

Основными проблемами обеспечения ядерной безопасности в документе названы объекты ядерного наследия, для завершения жизненного цикла которых нужны дополнительные меры, а также накопление ядерного топлива и радиоактивных отходов. Кроме этого, отрицательно сказывается увеличение среднего возраста работников и незначительный рост числа молодых специалистов в отрасли.

"Этот указ своевременный и нужный. До 2025 года реально достигнуть тех целей, которые поставлены. Эти задачи можно выполнить и раньше", — сказал РИА Новости Гофштейн.

При этом, считает эксперт, в указе не уделено достаточно внимания организациям из областей науки, медицины и промышленности.

"В указе неполный перечень организаций, которые могут использовать радиоактивные материалы. В науке применяется сейчас очень много радиоактивных изотопов и методов — это радиобиология, радиофизика, радиомедицина. Нужно следить за тем, чтобы это безопасно использовалось", — сказал Гофштейн.

Также стоит уделить внимание охране ядерных объектов. Гофштейн считает упущением отсутствие в документе информации о подготовке, переподготовке, повышении квалификации таких кадров.