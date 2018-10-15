В Мозамбик зашел большой противолодочный корабль "Североморск"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Североморск" совершил деловой заход в порт Пемба в Мозамбике, сообщил журналистам врио начальника пресс-службы Северного флота капитан 2 ранга Андрей Лузик.

"Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота "Североморск", выполняющий задачи дальнего похода в Индийском океане, совершил деловой заход в порт Пемба африканской Республики Мозамбик. Корабль встал на якорь на рейде порта", — сказал он.

Сообщается, что в первый день захода на борту корабля состоялась торжественная встреча посла РФ в Мозамбике Александра Сурикова. Кроме того, на корабль были организованы экскурсии для местных жителей и представителей ВС республики. Российские моряки со своими мозамбикскими коллегами провели товарищеские матчи по футболу, волейболу и мини-футболу. Экипаж БПК "Североморск" также посетит экскурсии по историческим местам и достопримечательностям города Пемба.

Визит российского корабля в Мозамбик проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Минобороны России. В ближайшей перспективе экипажу большого противолодочного корабля "Североморск" предстоит осуществить ряд заходов в порты государств Африки и Азии.