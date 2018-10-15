Автозаки ФСИН оборудуют "мигалками"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому автомобили Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) для перевозки заключенных оборудуют спецсигналами.

"Устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов… оборудуются специальны оперативно-служебные транспортные средства уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступил в силу с момента подписания, он датирован 13 октября.