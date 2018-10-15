Жириновский "проговорился" о "закрывающей всю планету" системе ПВО С-700

МОСКВА. 15 окт — РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации Владимир Жириновский "проговорился" о том, что российская армия якобы имеет на вооружении системы ПВО С-500, С-600 и С-700. Заявление политика прозвучало в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Таким своим высказыванием Жириновский прокомментировал ситуацию вокруг комплексов C-300, которые Россия недавно передала вооруженным силам Сирии. Он отметил, что российский зенитный комплекс вызвал страх у Израиля, потому что С-300 может сбить любой военный самолет.

"Самая лучшая в мире система ПВО русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700", — заявил парламентарий, отметив, что Россия "может всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух".

Высказывание политика вызвало смех у зрителей в студии, а ведущий программы Владимир Соловьев в шутку отметил, что не следует "выдавать все секреты", а то "можно нечаянно рассказать всему миру о С-1500".

В ответ на это лидер ЛДПР сказал, что С-700 станет последним комплексом среди всех систем ПВО в мире, потому что он может перекрыть "любые пуски во всем мире".