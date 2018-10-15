Жириновский заявил о "закрывающей всю планету" системе ПВО С-700‍

МОСКВА, 15 окт РИА Новости. Глава Либерально-демократической партии России, депутат Государственной Думы Владимир Жириновский в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в четверг "проговорился", что у России якобы есть зенитные ракетные системы ПВО С-500, С-600 и С-700.

Такими словами парламентарий прокомментировал передачу С-300 Сирии. Жириновский отметил, что система ПВО вызвала страх у союзника США Израиля, поскольку эта система ПВО способна уничтожить любой военный самолет.

"И американцы боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух", сказал депутат.

В зале заявление политика встретили смехом, а ведущий телепередачи Владимир Соловьев пошутил, что не стоит "выдавать все секреты", а то весь мир может узнать о "страшной системе С-1500".

На это Жириновский ответил, что С-700 "будут последними среди систем ПВО, поскольку больше никаких ракет не будет в мире". По его словам, это оружие "перекроет любые пуски во всем мире".

Российские системы ПВО

В России стоят на вооружении ЗРК С-400 "Триумф", которые способны отражать авиаудары и перехватывать стратегические крылатые, тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты, а также баллистические ракеты среднего радиуса действия в условиях боевого противодействия и радиоборьбы.

Также идет разработка новейших систем С-500 "Прометей". По словам вице-премьера Юрия Борисова, создание этого оружия уже почти завершено. Причем новые ЗРК будут способны поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. Радиус поражения "Прометея" составит около 600 километров, а по своим характеристикам новейшие системы значительно превзойдут своих предшественников и американских "конкурентов" Patriot Advanced Capability.