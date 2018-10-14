Около 200 российских десантников прибыли в Египет на совместные учения

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Около 200 российских десантников прибыли в Египет для участия в совместных антитеррористических учениях "Защитники Дружбы-2018", сообщает Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве отметили, что для транспортировки около 200 десантников и 10 единиц военной техники было задействовано четыре самолета Ил-76 МД ВКС России. Протяженность маршрута составила более 3 тысяч километров. После встречи состоялась церемония открытия учений.

"Активная фаза совместного российско-египетского антитеррористического учения "Защитники Дружбы-2018" пройдет в период с 24 по 26 октября. В ходе проведения маневров десантников двух стран планируется задействовать несколько аэродромов, более 15 вертолетов и самолетов различного назначения, а также 10 единиц боевой техники, десантируемых на парашютных системах, и более 400 военнослужащих обеих стран", — говорится в сообщении.

Совместные российско-египетские антитеррористические учения "Защитники Дружбы-2018" проходят в Египте с 13 по 26 октября. Воздушно-десантные войска России на них представляет подразделение гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя общей численностью более 200 человек.