В Хабаровске проходит прощание с командующим Восточным округом Росгвардии

ХАБАРОВСК, 14 окт — РИА Новости. Церемония прощания с командующим Восточным округом войск Росгвардии Игорем Грудновым, который скончался в четверг, проходит в воскресенье в Хабаровске в Спасо-Преображенском соборе, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Восточного округа Росгвардии, на церемонии прощания с командующим, Героем России генерал-полковником Игорем Грудновым присутствуют около тысячи сотрудников и военнослужащих Росгвардии, родственники, а также представители руководства края.

Так, на церемонию прибыл губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, спикер законодательной думы региона Сергей Луговской.

Представитель пресс-службы отметил, что после церемонии прощания гроб с телом командующего будет доставлен на родину в город Ростов-на-Дону для захоронения.

Игорь Груднов скоропостижно скончался 11 октября на 60-м году жизни.

Груднов начал службу на командных должностях в Управлении Внутренних войск МВД СССР в 1980-х годах, а с 1989 года в Управлении Внутренних войск по Дальнему Востоку и Восточной Сибири. С 1996 года служил на Северном Кавказе, где принимал участие в боевых действиях и был ранен. В 2000 году ему присвоили звание Героя России за руководство операцией по освобождению Грозного. На должность командующего Восточным округом Росгвардии назначен в 2016 году.

Обязанности командующего в настоящее время временно исполняет начальник штаба Восточного округа Сергей Бойко.