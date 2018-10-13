Командующий войсками ЦВО подвел итоги учения ОДКБ в Киргизии

Штурмовики Су-25 ВКС РФ во время совместных учений объединенной группировки Вооруженных сил Киргизии, Центрального военного округа Вооруженных сил РФ и российской авиационной группировки. Архивное фото

Штурмовики Су-25 ВКС РФ во время совместных учений объединенной группировки Вооруженных сил Киргизии, Центрального военного округа Вооруженных сил РФ и российской авиационной группировки. Архивное фото

КАНТ (Киргизия), 13 окт – РИА Новости. Задачи учения коллективных сил оперативного развертывания стран ОДКБ "Взаимодействие-2018", завершившегося в субботу на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии, выполнены успешно, заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

"Все цели учения достигнуты, задачи выполнены успешно. Среди нашей группировки потерь нет", — сказал Лапин.

По его словам, для группировки авиации было подготовлено 29 летательных аппаратов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Впервые на учениях "Взаимодействие-2018" была создана группировка беспилотных летательных аппаратов из "Орлан-10", "Тахион", "Леер", что позволило непрерывно вести воздушную разведку для точного и гарантированного уничтожения бандгрупп.

Командующий отметил, что группировка сил и средств разведки была создана, основываясь на новых и современных средствах разведки, таких как "Соболятник", комплекс "Ирония", КРУС "Стрелец", что позволило эффективно вскрывать противника.

В ходе учений применялись смешанные мобильные огневые штурмовые группы, которые успешно выполнили задачи по уничтожению прорвавшихся к переднему краю "джихад-мобилей".

"Комплексное применение огневых средств позволило в кратчайшие сроки нанести существенное огневое поражение противника и обходящими действиями с вертикальным охватом воздушных десантов завершить разгром, а оставшиеся силы "противника" принудить к сдаче в плен", — заключил Лапин.

Учение "Взаимодействие-2018" проходило на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии с 10 по 13 октября. В нем приняли участие военнослужащие шести стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.