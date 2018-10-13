Спецназ Росгвардии победил в матче по служебному биатлону

Бойцы Росгвардии во время учений. Архивное фото

Бойцы Росгвардии во время учений. Архивное фото

БАЛАШИХА (Московская область), 13 окт — РИА Новости, Андрей Симоненко. Сборная спецназа Росгвардии одержала победу над представителями сборной России по современному пятиборью в матчевой встрече по служебному биатлону, которая прошла в подмосковной Балашихе в отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

Традиционная встреча между спецназом Росгвардии и пятиборцами в нынешнем году прошла по правилам служебного биатлона — спортсмены преодолевали три круга по 1 км с боевым оружием — пистолетом Макарова — и дважды стреляли на огневых рубежах по мишени №4 (грудная фигура с кругами) с расстояния 25 метров.

Три лучших результата показали спецназовцы Росгвардии — Алексей Полтанов (1770 очков), Андрей Тимошин (1632) и Степан Перегудов (1614). Сильнейшим из пятиборцев стал Даниил Главатских — 556 очков.