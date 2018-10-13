Казачий корпус Ейска, признанный лучшим в России, получил знамя президента

КРАСНОДАР, 13 окт — РИА Новости. Ейский казачий корпус, признанный лучшим в стране, в субботу получил переходящее знамя президента России, победа в конкурсе подтверждает качество казачьего образования в Краснодарском крае, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ейский казачий кадетский корпус занял первое место во всероссийском конкурсе "Лучший казачий кадетский корпус". В 2017 году ему присудили второе место. В 2016 году победителем был признан Новороссийский кадетский корпус. Ежегодно победителю этого смотра-конкурса вручается переходящее знамя президента России, освященное патриархом Кириллом в Успенском соборе Московского Кремля. Также призерам и победителю из федерального бюджета выделяются денежные гранты в размере до 3 миллионов рублей.

"Для нас, безусловно, большая честь, что сразу два казачьих корпуса Краснодарского края – Ейский и Новороссийский – признаны лучшими в стране", — сказал Кондратьев.

По его словам, это событие – еще одно подтверждение качества казачьего образования в регионе. "Убежден, важно не просто сохранить вековые казачьи традиции, но и, прежде всего, передать их подрастающему поколению. И основную роль здесь, конечно, играет система образования, прежде всего, казачьи кадетские корпуса. В Краснодарском крае сегодня их семь, здесь обучается более 1,1 тысячи кадетов", — отметил губернатор.

Также в крае работают 37 казачьих общеобразовательных школ, создано более 4,1 тысячи казачьих классов и групп. "Мы планируем, что до конца учебного года еще несколько учебных заведений получат этот статус", — добавил глава региона.

Всероссийский смотр-конкурс на звание "Лучший казачий кадетский корпус" проводится советом при президенте РФ по делам казачества и министерством просвещения России. С момента основания этого конкурса казачьи кадетские корпуса Краснодарского края принимают в нем участие.

Переходящее знамя президента России передано ейским кадетам от победителя прошлого года – Шахтинского казачьего кадетского корпуса Ростовской области.

По итогам смотра-конкурса на базе корпуса-победителя министерство просвещения проведет семинар-совещание, посвященное вопросам развития казачьего кадетского образования. Его участники из 12 регионов России примут участие в торжественной церемонии передачи знамени, а также ознакомятся с опытом работы Краснодарского края и ейского корпуса.

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