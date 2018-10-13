Су-25 уничтожили силы "боевиков" на учениях в Киргизии

КАНТ (Киргизия), 13 окт – РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовый удар по силам условного противника в ходе учений стран-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018" на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии, сообщает в субботу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

По плану учения, колонны незаконных вооруженных формирований были обнаружены в пяти километрах восточнее населенного пункта Балыкчи.

После получения данных о выдвижении основных сил "боевиков", командующим коллективных сил оперативного реагирования было принято решение о нанесении огневого поражения тремя парами самолетов штурмовой авиации Су-25 РФ и парой Су-25 Казахстана.

После нанесения удара с пикирования осколочно-фугасными авиационными бомбами калибра 100 кг и неуправляемыми авиационными ракетами С-8 часть сил противника была уничтожена.

Контроль поражения целей выполнял российский беспилотник Орлан-10.

Учения "Взаимодействие-2018" проходят на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии с 10 по 13 октября. В нем принимают участие более 1,6 тысяч военнослужащих шести стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также около 300 единиц военной техники и 40 самолетов и вертолетов. Основу российского контингента на учениях представляют подразделения отдельной мотострелковой бригады (горной) Центрального военного округа, дислоцированной в Туве, Воздушно-десантных войск и специального назначения.