На учениях в Киргизии российские вертолеты перебросили десант трех стран

КАНТ (Киргизия), 13 окт – РИА Новости. Шесть российских транспортных вертолетов Ми-8 перебросили воздушный тактический десант в район блокирования условного противника в рамках учения "Взаимодействие-2018", которое проходит в Киргизии, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе учения тактический десант из Армении, России и Киргизии выполнили десантирование посадочным способом из вертолетов Ми-8 в районе блокирования "противника". Задача военнослужащих – задержать выдвижение незаконного военного формирования в направлении населенного пункта Балыкчи. Действия десантников прикрывают два российских ударных вертолета Ми-24.

Учения "Взаимодействие-2018" проходят на полигоне Эдельвейс в Киргизии с 10 по 13 октября. В нем принимают участие около 1,6 тысячи военнослужащих шести стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также около 300 единиц военной техники и 40 самолетов и вертолетов. От российской стороны на учения привлечены подразделения отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Туве, подразделения специального назначения.