Ту-22МЗ нанесли бомбовой удар по условному противнику на учениях в Киргизии

КАНТ, 13 окт – РИА Новости. Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22МЗ нанесли авиационный удар по лагерю условного противника в ходе учений стран-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018" на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе учений самолёт-разведчик СУ-24 обнаружил базы "боевиков" и выдвижение трёх колонн незаконных вооруженных формирований (НВФ) в четырёх километрах от населенного пункта Балыкчи.

По обнаруженному базовому лагерю подготовки незаконных вооруженных формирований пара Ту-22М3 РФ сбросила 4 осколочно-фугасные авиационные бомбы весом 250 килограммов, сообщили в ЦВО.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 с экипажем из четырёх человек предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2 300 километров в час, дальность полёта составляет 7 тысяч километров, отмечает военное ведомство.

Учения "Взаимодействие-2018" проходят на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии с 10 по 13 октября. В нем принимают участие более 1,6 тысячи военнослужащих шести стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также более 250 единиц военной техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов.

От российской стороны на учения привлечены подразделения отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Туве, подразделения воздушных десантных войск и специального назначения, а также оперативно-тактическая и армейская авиация, которая переброшена в Киргизию из Сибири и с Урала, уточняет ЦВО.