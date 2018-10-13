Российские "Крокодилы" отработали воздушную карусель на учениях в Киргизии

КАНТ (Киргизия), 13 окт – РИА Новости. Вертолёты Ми-24 отработали воздушную карусель и нанесли удар по условному противнику в ходе учений стран-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018" на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии, сообщает в субботу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Огневое поражение Ми-24 было осуществлено по группам незаконных вооруженных формирований, которые, по плану учений, пытались подойти к населенному пункту со стороны гор.

Ми-24 является смесью штурмовика и боевой машины пехоты. Оборудование вертолета позволяет выполнять полеты днем и ночью даже в сложных метеорологических условиях, отметили в ЦВО. В армии вертолет Ми-24 прозвали "Крокодилом".

Учения "Взаимодействие-2018" проходят на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии с 10 по 13 октября. В нем принимают участие более 1,6 тысячи военнослужащих шести стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также более 250 единиц военной техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов.

От российской стороны на учения привлечены подразделения отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Туве, подразделения воздушных десантных войск и специального назначения, а также оперативно-тактическая и армейская авиация, которая переброшена в Киргизию из Сибири и с Урала, уточняет ЦВО.