КАНТ, 13 окт – РИА Новости. Российский стратегический ракетоносец выполнил демонстрационный пролёт над полигоном "Эдельвейс" в Киргизии, где проходит заключительный этап учения коллективных сил оперативного развертывания стран ОДКБ "Взаимодействие-2018", сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В полёте Ту-95МС сопровождала пара многоцелевых истребителей Су-30СМ ВС Республики Казахстан.

Стратегический авианосец Ту-95МС предназначен для поражения наиболее важных объектов противника путём применения высокоточного ракетного оружия нового поколения в обычном и ядерном оснащении. Практическая дальность полёта составляет 10 тысяч километров, максимальная скорость полёта — 800 километров в час.

Учения "Взаимодействие-2018" проходят на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии с 10 по 13 октября. В нем принимают участие более 1,6 тысячи военнослужащих шести стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также около 300 единиц военной техники и 40 самолетов и вертолетов. Основу российского контингента на учениях представляют подразделения отдельной мотострелковой бригады (горной) Центрального военного округа, дислоцированной в Туве, Воздушно-десантных войск и специального назначения.