В Киргизии стартует завершающий этап учений "Взаимодействие-2018"

КАНТ, 13 окт – РИА Новости. Завершающий этап учений стран-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018" стартовал на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Учения проходят в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2018", в ходе которого будет отработано противодействие условным незаконным вооруженным формированиям на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии.

Ранее на юге Казахстана в рамках манёвров "Боевое братство-2018" состоялись тактико-специальные учения сил и средств разведки "Поиск-2018". Помимо этого, в Екатеринбурге в субботу завершаются учения Коллективных авиационных сил ОДКБ "Воздушный мост-2018".

Учения "Взаимодействие-2018" проходят на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии с 10 по 13 октября. В нем принимают участие более 1,6 тысяч военнослужащих шести стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также около 300 единиц военной техники и 40 самолетов и вертолетов. Основу российского контингента на учениях представляют подразделения отдельной мотострелковой бригады (горной) Центрального военного округа, дислоцированной в Туве, Воздушно-десантных войск и специального назначения.