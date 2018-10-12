"Вертолеты России" обучили суданских специалистов управлять Ми-17В-5

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) завершил подготовку суданских специалистов на вертолет Ми-17В-5, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга "Вертолеты России" завершил программу обучения специалистов из Судана по действующему контракту. Программа включала теоретическую и тренажерную подготовку на вертолет Ми-17В-5", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что обучение прошли пилоты, бортинженеры, специалисты по авиационному и радиоэлектронному оборудованию. "Программа длилась около месяца и включала в себя теоретические и практические занятия, в том числе на комплексном тренажере вертолета с отработкой упражнений в части экстремальных случаев в полете и имитацией отказов двигателя. Специалисты заказчика успешно сдали экзамены, после чего был подписан акт завершения обучения", — сказали в холдинге.

Как рассказал управляющий директор КВЗ Юрий Пустовгаров, в авиапарке Судана – более 20 вертолетов типа Ми-17 разных модификаций, поставленных с 2004 по 2015 годы. По его словам, данные вертолеты пользуются большой популярностью, поскольку надежность и простота эксплуатации, а также соотношение цены и качества делают их привлекательными для операторов.