Российские саперы очистят от авиабомб США более 100 гектаров леса в Лаосе

­МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Прибывшие в Лаос российские саперы за пять месяцев очистят от американских авиабомб более ста гектаров лесистой местности, сообщает Минобороны России.

"Саперам в течение пяти месяцев предстоит проведение мероприятий гуманитарного разминирования близ населенного пункта Лак Сао, расположенного в провинции Боликхамсай, в 350 километрах от Вьентьяна. Более ста гектаров лесистой местности предстоит очистить от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок в период с 1964 по 1973 год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 36 военнослужащих отряда международного противоминного центра Вооруженных сил России совместно с лаосскими саперами провели рекогносцировку в районе выполнения задач.

"Одна из особенностей выполнения задачи заключается в поиске и обезвреживании неразорвавшихся авиабомб и мин, которые располагаются в грунте на глубине от 40 сантиметров до 2,5 метра. В районе проведения разминирования находятся пять деревень провинции Боликхамсай. Для выполнения задач отряд оснащен современными средствами поиска взрывоопасных предметов (ИМП-С2, ПИПЛ, ИНВУ-3М) и индивидуальной защиты сапера ОВР-2-02", — уточнили в военном ведомстве.