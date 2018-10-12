Скончался командующий восточным округом войск Росгвардии Груднов

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт — РИА Новости. Командующий восточным округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Игорь Груднов скоропостижно скончался в четверг на 59-м году жизни, сообщает Росгвардия.

"Руководство войск национальной гвардии Российской Федерации, коллегия Росгвардии, совет ветеранов войск правопорядка скорбят по поводу безвременной кончины генерал-полковника Игоря Сергеевича Груднова и выражают искрение соболезнования его родным и близким", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Груднову во взаимодействии с коллегами удалось существенно сократить масштабы браконьерства на Дальнем Востоке и вернуть государству тонны незаконно добытых биоресурсов.

Груднов родился 2 декабря 1958 года в Чистополе в Татарстане. С 1980 года служил на командных должностях в управлении внутренних войск МВД СССР по Украинской ССР и Молдавской ССР, с 1989 года – в управлении внутренних войск по Дальнему Востоку и Восточной Сибири.

В 1996 году переведён на Северный Кавказ, где командовал бригадой, был заместителем командира дивизии. С октября 1999 года начальник штаба, затем командующий группировкой "Север" в Чечне. За мужество и отвагу, умелое руководство операцией по освобождению Грозного от террористов 29 февраля 2000 года получил звание Героя России.

В 2005 году был назначен первым замкомандующего войсками Сибирского округа, в 2011 году – первым замкомандующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск, а 13 октября 2016 года – командующим восточным округом войск национальной гвардии.