В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Разведывательную деятельность вдоль границ России вели за неделю восемь летательных аппаратов, говорится в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".

В материале говорится, что за последнюю неделю российские истребители дежурных сил ПВО три раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.

Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

На прошлой неделе у границ России был зафиксирован 21 летательный аппарат, ведший разведку, на перехват поднимались пять самолетов.