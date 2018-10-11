Поставка Су-57 в ВКС пройдет по плану, заявили в Минобороны

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что поставка самолетов Су-57 в авиационные части ВКС будет производиться в соответствии с планом ГПВ на период до 2027 года, но не назвал дату поставки самолета, сообщили в Минобороны РФ.

Замминистра обороны провел рабочее совещание в 929 государственном летно-испытательном центре Минобороны РФ (ГЛИЦ) имени Чкалова, где он проверил ход государственных испытаний многофункционального самолета Су-57 пятого поколения, уточняется в сообщении. Последние несколько лет представители Минобороны РФ неоднократно заявляли о планируемых поставках этого самолета в части ВКС РФ.

"Поставка многофункциональных самолетов Су-57 в авиационные части ВКС будет производиться в соответствии с планом ГПВ на период до 2027 года", — заявил замминистра обороны, слова которого приводит ведомство.

Криворучко добавил, что работы по государственным испытаниям Су-57 идут в плановом режиме, в соответствии с графиком.

Отмечается, что в ходе рабочего заседания он заслушал доклад по актуальным вопросам испытаний перспективных и модернизированных самолетов оперативно-тактической авиации разработки ПАО "Компания "Сухой" и АО "РСК МиГ", выполнению центром плановых мероприятий ГОЗ.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.