Поставка Су-57 в ВКС пройдет по плану, заявили в Минобороны

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что поставка самолетов Су-57 в авиационные части ВКС будет производиться в соответствии с планом ГПВ на период до 2027 года, но не назвал дату поставки самолета, сообщили в Минобороны РФ.
"Поставка многофункциональных самолетов Су-57 в авиационные части ВКС будет производиться в соответствии с планом ГПВ на период до 2027 года", — заявил замминистра обороны, слова которого приводит ведомство.
Криворучко добавил, что работы по государственным испытаниям Су-57 идут в плановом режиме, в соответствии с графиком.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.