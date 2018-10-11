ВКС получили более 60 самолетов Су-35

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в частях ВКС была осуществлена поставка более 60 самолетов Су-35С, сообщили в Минобороны России.
"На сегодняшний день в частях ВКС завершена опытная эксплуатация, осуществлена поставка более 60 самолетов Су-35С", — заявил Криворучко.
Также сообщается, что замминистра ознакомился с передовыми научными разработками центра, осмотрел экспозицию проходящих испытания образцов боевой авиационной техники. Отмечается, что Криворучко дал высокую оценку работе ГЛИЦ имени Чкалова.