В Минобороны отчитались о своевременном обнаружении пусков ракет с подлодок

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Единая космическая система и наземные радиолокационные станции (РЛС) на учениях своевременно обнаружили все пуски баллистических ракет подводных лодок, сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ 11 октября по поручению президента РФ Владимира Путина провели учения стратегических ядерных сил.

"Единой космической системой и наземными радиолокационными станциями все пуски баллистических ракет подводных лодок были своевременно обнаружены. Информация о них выдавалась на пункты управления государством и Вооруженными Силами в установленном порядке", — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве отметили, что задачи учений выполнены в полном объеме. "Все учебные цели на полигонах "Кура", "Чижа", "Пембой" и "Теректа" поражены", — говорится в сообщении.