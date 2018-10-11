В Минобороны рассказали о ходе учений стратегических ядерных сил

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В ходе учений стратегических ядерных сил России запускались крылатые ракеты и авиационные управляемые ракеты из акваторий Баренцева и Охотского морей, сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ 11 октября по поручению президента РФ Владимира Путина провели учения стратегических ядерных сил.

Как сообщается, практические действия, в том числе, "отработали дежурные смены пунктов управления, боевые расчеты ракетных полков, экипажи атомных подводных крейсеров Северного и Тихоокеанского флотов, а также летчики стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков дальней авиации ВКС".

Также в ходе учений "осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также самолетами дальней авиации, действовавшими с аэродромов "Энгельс", "Украинка" и "Шайковка".