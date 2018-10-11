Путин назвал борьбу с терроризмом одним из безусловных приоритетов России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Безусловным приоритетом политики России остается борьба с терроризмом, в том числе в Сирии, где террористам нанесен сокрушительный удар, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что на основе прошедшего в Сочи Конгресса национального сирийского диалога и резолюции 2254 Совета Безопасности ООН "созданы предпосылки для активизации мирных переговоров".
"Вместе с партнерами по астанинскому формату энергично работаем над формированием межсирийского конституционного комитета", — подчеркнул глава государства.
Путин на вручении верительных грамот говорил о мировых проблемах. Но думал явно о космических pic.twitter.com/d00ykwA9mc— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 октября 2018 г.