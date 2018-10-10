Шойгу оценил опыт участия Китая и Монголии в маневрах "Восток-2018"

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Минобороны РФ будет развивать полученный на маневрах "Восток-2018" опыт учебно-боевой работы с другими государствами, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги "Востока-2018".

По его словам, участие в маневрах формирований Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии придало им международный статус. Маневры, крупнейшие в России с 1981 года, прошли с 11 по 17 сентября.

"Это наш первый опыт учебно-боевой работы такого масштаба с иностранными государствами. Безусловно, будем дальше развивать данное направление военного сотрудничества, которое способствует укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве", — сказал Шойгу.