Шойгу назвал маневры "Восток-2018" беспрецедентными по открытости

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Маневры "Восток-2018" стали беспрецедентными по своей открытости, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу.

"Особо подчеркну, что маневры стали беспрецедентными по своей открытости. Заблаговременно мировой общественности была предоставлена вся информация о замысле их проведения и составе участников", — сказал Шойгу в ходе подведения итогов маневров.

Он напомнил, что проводились брифинги в Совете Россия — НАТО, на форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также для иностранных военных атташе. Кроме того, по линии ОБСЕ в инициативном порядке были направлены соответствующие уведомления.

"Непосредственно перед началом маневров руководство Вооруженных сил проинформировало более 80 иностранных военных атташе и 187 журналистов о целях и задачах предстоящих действий войск и сил", — добавил министр.

По его словам, мероприятие освещали 326 российских и зарубежных средств массовой информации. При этом с полигона Цугол велась прямая телевизионная трансляция розыгрыша боевых действий и смотра войск.

"На маневрах за действиями войск следило 87 наблюдателей из 59 стран мира", — заключил Шойгу.

Крупнейшие в новейшей истории России маневры "Восток-2018" шли с 11 по 17 сентября. В них участвовали более 300 тысяч военных, свыше 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.