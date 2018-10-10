Власти 20 регионов России привлекались к маневрам "Восток-2018"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министерства, ведомства и органы государственной власти 20 регионов РФ привлекались к маневрам "Восток-2018", сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Важно отметить, что к маневрам привлекались министерства, ведомства и органы государственной власти 20 субъектов Российской Федерации. Они отработали вопросы планирования и выполнения совместных мероприятий территориальной и гражданской обороны", — сказал Шойгу, подводя итоги маневров, которые прошли с 11 по 17 сентября.

По его словам, это позволило выйти на новый уровень межведомственного взаимодействия и оценить реальные возможности федеральных органов исполнительной власти при работе в условиях военного времени.