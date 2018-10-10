На юге России началась итоговая проверка войск за 2018 учебный год

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт – РИА Новости. Итоговая контрольная проверка за 2018 учебный год началась в органах военного управления, соединениях, воинских частях и организациях Южного военного округа, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В ходе итоговой проверки на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах военного округа, в процессе контрольных занятий военнослужащие продемонстрируют свою профессиональную выучку по предметам обучения, а также при выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин.
Всего к контрольным занятиям привлечено около 300 соединений и воинских частей ЮВО, весь личный состав которых по итогам получит оценку достигнутой служебно-боевой деятельности. Особое внимание в ходе проверок рабочими группами по гарнизонам будет уделено вопросам подготовки казарменно-жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры и теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду.