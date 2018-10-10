Коллегия Минобороны обсудит исполнение майских указов 10 октября

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Коллегия Минобороны под председательством Сергея Шойгу обсудит исполнение "майских указов" президента РФ Владимира Путина на заседании в среду, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Кроме того, коллегия рассмотрит проект плана деятельности министерства обороны на 2019-2025 годы и порядок завершения оснащения объектов министерства автоматизированной системой "Паспорт". В завершении заседания будут рассматриваться предложения по дальнейшему развитию системы геральдического обеспечения ВС РФ.
Добавляется, что в работе коллегии примут участие руководящий состав ВС РФ и представители органов государственной власти.