Коллегия Минобороны обсудит исполнение майских указов 10 октября

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Коллегия Минобороны под председательством Сергея Шойгу обсудит исполнение "майских указов" президента РФ Владимира Путина на заседании в среду, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

"Десятого октября в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. Участники заседания обсудят ход реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи в части, касающейся деятельности Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также деятельность военно-научного комплекса Вооруженных сил", — говорится в сообщении.

Кроме того, коллегия рассмотрит проект плана деятельности министерства обороны на 2019-2025 годы и порядок завершения оснащения объектов министерства автоматизированной системой "Паспорт". В завершении заседания будут рассматриваться предложения по дальнейшему развитию системы геральдического обеспечения ВС РФ.

Добавляется, что в работе коллегии примут участие руководящий состав ВС РФ и представители органов государственной власти.