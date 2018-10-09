Истребители ВВО в Хабаровском крае уничтожили группу самолетов "противника"

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Летчики многофункциональных истребителей Су-35С истребительной авиачасти Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае в ходе учебно-тренировочных полетов уничтожили группу самолетов "противника", сообщает пресс-служба ВВО.

"Экипажи новейших истребителей Су-35С выполнили летные тактические задания, отработав технику одиночного и группового пилотирования, воздушной навигации, а также элементы воздушного боя на различных высотах в условиях динамично меняющейся обстановки. В ходе тактического противоборства в небе летчики поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника", — говорится в сообщении.

Кроме того, летчики отработали элементы боевой подготовки, уделяя внимание технике пилотирования, наступательным и оборонительным маневрам. Каждый летчик отработал фигуры сложного и высшего пилотажа.

Учебно-тренировочные полеты истребительной авиации ВВО проходят в рамках боевой подготовки войск.