Истребители ВВО в Хабаровском крае уничтожили группу самолетов "противника"

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Летчики многофункциональных истребителей Су-35С истребительной авиачасти Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае в ходе учебно-тренировочных полетов уничтожили группу самолетов "противника", сообщает пресс-служба ВВО.
Кроме того, летчики отработали элементы боевой подготовки, уделяя внимание технике пилотирования, наступательным и оборонительным маневрам. Каждый летчик отработал фигуры сложного и высшего пилотажа.
Учебно-тренировочные полеты истребительной авиации ВВО проходят в рамках боевой подготовки войск.